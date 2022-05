Fuorisalone 2022: Nintendo Switch sale sul tram Febal Casa con il nuovo Mario Strikers

In occasione del Fuorisalone 2022, in programma a Milano dal 6 al 12 giugno 2022, Nintendo e Febal Casa uniscono le forze per dare vita a un'interessante collaborazione tutta a vantaggio dei cittadini che si sposta con i mezzi di trasporto verso le zone centrali del capoluogo lombardo.

Nei giorni dell'evento, infatti, si potrà salire a bordo di un tram speciale arredato da Febal come se fosse l’interno di un salotto di casa, in cui sarà possibile giocare con Nintendo Switch durante il tragitto. Ma con quali giochi? Nelle date del 7, 9 e 11 giugno, i passeggeri potranno divertirsi non solo con Mario Kart 8 Deluxe, ma avranno un assaggio in anteprima dell'atteso Mario Strikers Battle League, il nuovo gioco sportivo di Mario incentrato sul calcio, atteso ufficialmente sulla console ibrida il prossimo 10 giugno 2022 (non perdetevi a tal proposito il video gameplay di Mario Strikers Battle League).

L’evento itinerante di Febal Casa è pronto ad accogliere chiunque voglia spostarsi nel centro della città e visitare gli showroom e le location del Fuorisalone: quale miglior modo per farlo se non intrattenendosi anche con i giochi Nintendo ideali per il multiplayer, così da intrattenersi con amici e familiari durante il viaggio?

Non perdetevi infine Mario Strikers Battle League commentato da Riccardo Trevisani, aumentando così ulteriormente l'attesa verso il nuovo episodio della serie che compie il suo ritorno dopo ben 15 anni di assenza.