Fuoritutto Expert: sconti su Nintendo Switch, giochi sedie gaming e cuffie

Dal 27 dicembre al 16 gennaio torna il Fuoritutto Expert con sconti fino al 50% su una vastissima selezione di prodotti, tra questi anche videogiochi e accessori per il gaming, vediamo insieme le migliori offerte online e nei negozi Expert.

Tra i prodotti in promozione (prezzi visibili solamente selezionando il punto vendita a voi più vicino sul sito di Expert) troviamo il Game & Watch The Legend of Zelda, la sedia gaming Nacon con licenza ufficiale PlayStation, cuffie gaming Nacon V1, headset Plantronics Cuffie Gaming RIG 500 PRO e giochi per Nintendo Switch come Super Mario Party e Animal Crossing New Horizons.

Per visualizzare i prezzi scontati vi basterà andare sul sito di Expert, selezionare il prodotto di vostro interesse e successivamente il punto vendita della catena a voi più vicino, in questo modo avrete una panoramica completa sulla disponibilità nei negozi Expert della vostra città e sul prezzo, non tutti i punti vendita aderiscono alla medesima insegna di distribuzione e dunque i prezzi potrebbero variare.

Il nuovo volantino Fuoritutto Expert è valido da lunedì 27 dicembre e fino al 16 gennaio 2022, oltre venti giorni di offerte per acquistare i migliori prodotti di intrattenimento e non solo a prezzo ridotto, con offerte e sconti su centinaia di articoli.