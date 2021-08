Fuoritutto Unieuro e Expert: nuovi volantini agosto 2021 con tante offerte

Unieuro ed Expert lanciano i nuovi volantini Fuoritutto del mese di agosto con una marea di offerte anche per quanto riguarda le categorie PC Gaming, videogiochi, console e accessori. Ecco le promozioni più interessanti da tenere d'occhio.

Offerte Unieuro Fuoritutto

Iniziamo citando Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch a 49.99 euro, Miitopia per Nintendo Switch a 39.99 euro e il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 a 879 euro. Ring Fit Adventure per Nintendo Switch costa 69.99 euro, 51 Giochi Classici è in promozione a 29.99 euro, infine segnaliamo il monitor Acer NITRO VG0 VG240Y Full HD 60,5 cm (23.8") a 129.99 euro. Il Fuoritutto Unieuro è valido fino al 15 agosto su questi e tanti altri prodotti di elettronica e informatica.

Fuoritutto Expert

Anche Expert lancia il Fuoritutto fino al 15 agosto e tra i prodotti in promozione troviamo tanti videogiochi come FIFA 20, Need for Speed Rivals, EA Sports UFC 4, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Star Wars Squadrons, oltre a controller Nacon, sedia gaming, PC da gioco e altri accessori.

Tutte le promozioni sono valide online e nei punti vendita aderenti all'iniziativa, per maggiori dettagli vi consigliamo di telefonare o recarvi nel negozio a voi più vicino per scoprire queste o altre offerte attive a livello locale e non presenti sul web.