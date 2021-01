Fuoritutto Unieuro gennaio 2021: The Last of Us 2, abbonamento PS Plus e giochi Switch

Fuoritutto da Unieuro, fino al 21 gennaio la catena propone una serie di sconti e offerte su tantissimi prodotti, tra cui videogiochi, accessori e abbonamenti, per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

The Last Of Us Parte 2 costa 39.99 euro mentre Ghost of Tsushima è in offerta a 49.99 euro, da segnalare anche il pacchetto abbonamento PlayStation Plus 12 mesi e ricarica PSN del valore di 20 euro a 69.99 euro, inoltre sono disponibili anche tanti giochi per Switch a 49.99 euro l'uno, tra cui Super Mario 3D All-Stars, Animal Crossing New Horizons, Super Mario Party, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3, Pikmin 3 Deluxe e Hyrule Warriors L'Era della Calamità.

The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Smash Bros Ultimate costano invece 59.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio di dieci euro sul prezzo di listino. Le offerte indicate sono valide fino al 21 gennaio online e nei punti vendita aderenti, vi consigliamo in ogni caso di chiamare il negozio a voi più vicino per assicurarvi della presenza dell'offerta e di eventuali chiusure o altre restrizioni dovute alle normative per arginare l'epidemia Coronavirus.