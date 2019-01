Fuoritutto Unieuro: tanti giochi in offerta e Red Dead Redemption 2 a 37 euro

Continuano le offerte del Fuoritutto Unieuro di gennaio, con tante offerte e sconti sui migliori videogiochi del momento per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Un esempio? Red Dead Redemption 2 per Xbox One a soli 37.49 euro!

La versione PS4 del gioco Rockstar Games costa invece 49.99 euro (anzichè 74.99 euro), da segnalare anche i corposi sconti su FIFA 19 (34.99 euro per Xbox One, 39.99 euro per PS4), Uncharted The Nathan Drake Collection (16.79 euro), Battlefield V (39.99 euro), Hitman 2 con maglietta a 19.99 euro (il prezzo più basso mai visto), Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy a 31.99 euro l'uno, Fortnite Pacchetto Zero Assoluto per Nintendo Switch a 26.49 euro, Fallout 76 e Assassin's Creed Odyssey a 34.99 euro ciascuno, Overwatch a 15.99 euro, Darksiders III a 39.99 euro e Far Cry 5 per Xbox One a 24.90 euro, solamente per citarne alcuni.

Per l'elenco completo dei prodotti in promozione vi rimandiamo al sito di unieuro ricordandovi che il Fuoritutto è attivo fino al 24 gennaio, se siete interessati ad un titolo in particolare approfittatene prima che sia troppo tardi e torni ad essere venduto a prezzo pieno.