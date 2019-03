Furgoncini per il Respawn: un Torneo di Fortnite potrebbe aver anticipato la Feature

È ormai da un po' di tempo che si discute di una possibile introduzione del Respawn in Fortnite, argomento sul quale si era espresso persino Zack Estep, Producer di Epic Games.

Nel corso del mese di Febbraio 2019, quest'ultimo aveva affermato che la meccanica di gioco era stata testata dal Team di Sviluppo e che con l'avvio della Stagione 8 avrebbero potuto esserci nuovi dettagli in merito. Ebbene, l'argomento è tornato al centro delle discussioni della sempre attiva Community di Fortnite solo pochi giorni dopo, quando all'interno della mappa di Gioco alcuni giocatori hanno fatto uno strano avvistamento. Alcuni misteriosi furgoncini in Fortnite hanno infatti insospettito gli Utenti, che hanno ricollegato la loro introduzione ad un possibile arrivo di un'opzione di respawn.



Tali voci di corridoio, attualmente non confermate da Epic Games, sono recentemente tornate a diffondersi. A scatenare questa nuova ondata di speculazioni, una breve sequenza di gioco mostrata nel corso di sabato 23 febbraio all'interno di uno streming dedicato alla "Blackheart Cup", Torneo in-game di Fortnite. Come potete verificare nella clip video disponibile in calce alla news, durante quest'ultimo appuntamento infatti, è stato inquadrato per alcuni secondi un furgoncino, sulla cui sommità risulta ben visibile la sagoma luminosa di un giocatore. Come prevedibile, questo ha fatto sì che la Community tornasse a discutere di una possibile introduzione di una meccanica di respawn nel gioco. Ad ora, tuttavia, sottolineiamo che Epic Games non ha confermato la volontà di rendere disponibile quest'opzione in Fortnite. Per avere informazioni certe in merito, non resta dunque che attendere eventuali dichiarazioni ufficiali da parte della Software House.