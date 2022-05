Furi si amplia con DLC gratis e upgrade next gen: ma niente da fare per i giocatori Xbox

Il team di sviluppo di The Game Bakers ha infatti annunciato l'imminente pubblicazione di un DLC gratis per il fortunato titolo Indie. A partire dal prossimo martedì 17 maggio , i possessori di Furi potranno dunque procedere con il download del contenuto, che introdurrà all'interno del gioco un protagonista alternativo. Grazie al DLC, sarà infatti possibile scegliere di vestire i panni di Onnamusha Rider . La storia principale di Furi e la sua struttura ovviamente non cambieranno, ma gli appassionati potranno sfruttare le diverse abilità del personaggio per vivere un'esperienza di gameplay differente. L'annuncio di The Game Bakers, tuttavia, ha generato un certo malcontento in seno alla community verdecrociata. Il DLC gratuito di Furi troverà infatti spazio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch , ma non su Xbox One e Xbox Series X|S. Come se non bastasse, il team di sviluppo ha confermato l'arrivo di un upgrade next gen per la versione PS5 dell'Indie, che introdurrà un frame rate più elevato e una maggiore risoluzione. Nessun aggiornamento è invece previsto per Xbox Series X|S. Tale circostanza ha generato un forte malcontento nel pubblico Xbox , al quale The Game Bakers ha replicato dal proprio account Twitter. Con un cinguettio, il team ha spiegato che "Furi non ha mai catturato grande attenzione su Xbox". Essendo un piccolo team, gli autori non hanno dunque ritenuto di avere risorse a sufficienza da investire sulla piattaforma. In chiusura, ricordiamo la recente pubblicazione di un nuovo aggiornamento per Haven , ultimo titolo pubblicato da The Game Bakers.

Onnamusha Rider is joining the fight for freedom! The new DLC for Furi with an alternate main character will launch May 17 on PC, PS4, PS5 & Nintendo Switch.



Her new combat skills will bring new challenges, for a complete rediscovery of the game.https://t.co/GtLeHZgppL pic.twitter.com/8AervAUbkk — The Game Bakers (@TheGameBakers) May 3, 2022

Anyone with the PS4 version will get the native PS5 version for free. And their save can be transferred. — The Game Bakers (@TheGameBakers) May 3, 2022