Furi disponibile su Nintendo Switch dall'11 gennaio

Come annunciato dagli sviluppatori della casa francese, apprezzato bullet hell già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, sbarcherà anche su Nintendo Switch a partire dall'11 gennaio prossimo.

Furi sarà acquistabile per Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro, e sarà comprensivo di tutti gli update pubblicati fino ad oggi da The Game Bakers, nonché del DLC One More Fight che espande il roster dei boss del gioco, e della modalità Furier, non ancora apparsa nelle altre edizioni console del titolo.

Furi, disponibile su PC, PS4 e Xbox One, uscirà su Nintendo Switch l'11 gennaio 2018. In calce alla notizia potete dare uno sguardo ad una nuova vasta galleria di immagini pubblicate oggi tratte dalla versione Switch del frenetico titolo. Per tutte le informazioni aggiuntive, vi rimandiamo alla nostra recensione.