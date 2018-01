Furi, The Escapists 2 e Super Meat Boy tra le novità della settimana sul Nintendo eShop

Leggermente in ritardo rispetto alle consuete tempistiche, Nintendo ha aggiornato l'eShop europeo: sono tante le novità ora disponibili sullo store digitale della casa di Kyoto, tra cuiper Switch.

Giochi Nintendo Switch

Oltre ai titoli citati in apertura, segnaliamo la disponibilità di Moorhuhn Knights & Castles, Azkend 2 The World Beneath, Of Mice and Sand e Art of Fighting 2 per Neo Geo:

Furi (The Game Bakers, €19.99)

Super Meat Boy (BlitWorks, €12.99)

The Escapists 2 (Team17 Digital, €19.99)

Moorhuhn Knights & Castles (Young Fun Studio, €29.99)

Never Stop Sneakin' (Humble Hearts, €12.99)

Energy Invasion (EvgeniyKolpakov, €2.99)

ACA Neo Geo Art Of Fighting 2 (Hamster, €6.99)

Of Mice and Sand (Arc System Works, €9.99)

Azkend 2 The World Beneath (10tons, €7.99)

Dragon Quest Builders Demo (Gratis)

Forma.8 Demo (Gratis)

Implosion (Gratis)

Switch Preordini

Bayonetta (€29.99 / £24.99)

Bayonetta 2 (€49.99 / £39.99)

Dragon Quest Builders (€49.99 / £39.99)

Pokkén Tournament DX Battle Pack (Nintendo, €14.99)

Kirby Star Allies (€59.99)

Un update totalmente incentrato su Nintendo Switch, da segnalare in particolare l'arrivo della demo di Dragon Quest Builders e l'apertura dei preordini per Kirby Star Allies, due novità svelate nel corso del Mini Direct di ieri, giovedì 11 gennaio.