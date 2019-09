La furia di Borderlands 3 esplode nel trailer di lancio!

2K Games e Gearbox Software hanno pubblicato il trailer di lancio di Borderlands 3, intitolato Let's Make Some Mayhem e ora disponibile dopo essere stato rimosso nelle scorse ore, poichè diffuso in anticipo sui tempi per errore.

Oltre all'esplosivo trailer di lancio GameSpot USA ha pubblicato in esclusiva la sequenza d'apertura cinematica della durata di tre minuti.

"Torna il leggendario sparatutto, con goziliardi di armi e un'avventura oltre i confini del caos! Esplora nuovi mondi nei panni di un cacciatore della Cripta, da solo o in co-op. Sconfiggi mostri pazzeschi, recupera tonnellate di bottino e salva il tuo pianeta dalla setta più spietata della galassia."

Borderlands 3 sarà disponibile dal 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store per dodici mesi. La recensione di Borderlands 3 verrà pubblicata su Everyeye.it più avanti rispetto al day one, 2K Games non ha infatti fornito codici in anticipo alla stampa europea, inviando il gioco solamente ad alcune testate americane e streamer d'oltreoceano, per quanto riguarda l'Europa invece i codici review verranno distribuiti solamente il giorno del lancio. Su queste pagine vi terremo comunque compagnia con una Road to Review, grazie a speciali, anteprima e una fitta programmazione live su Twitch da giovedì 12 settembre.