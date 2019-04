Furukawa: Nintendo punta a diversificare l'offerta di giochi su Switch

Come suggerito dai dato snocciolati nel corso dell'ultima conferenza con gli investitori di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha voluto commentare i risultati finanziari dell'ultimo trimestre per delineare la strategia che la casa di Kyoto intende seguire per ampliare il già vasto pubblico di Switch.

Discutendo delle prospettive a medio-lungo termine dell'azienda nipponica con gli azionisti intervenuti a margine della presentazione del report finanziario, Furukawa ha precisato che "mentre entreremo nel terzo anno di Nintendo Switch porteremo una più ricca varietà di nuovi videogiochi realizzati dalle case di sviluppo terze. Ciò che potete vedere adesso è solo un piccolo esempio di cosa accadrà in futuro. Questi progetti spazieranno dai titoli sempreverdi per gli appassionati di videogiochi di lungo corso a titoli che possono essere apprezzati da chiunque, indipendentemente dall'età o dal sesso".

In questa particolare categoria di videogiochi casual, il boss di Nintendo fa rientrare tutti quei titoli "caratteristici realizzati dagli autori della scena indipendente, con una straordinaria varietà di giochi studiati per ogni genere. Riunendo tutte queste esperienze, la libreria di Nintendo Switch continuerà a soddisfare i diversi gusti dei consumatori".

Oltre ai kolossal tripla A del calibro di Pokemon Spada e Scudo, un piccolo esempio di questa nuova ondata di videogiochi destinati a "parlare" a un pubblico eterogeneo è rappresentato dall'avventura ritmata Cadence of Hyrule ambientata nell'universo di Zelda, dal puzzle Box Boy e Box Girl e dai nuovi crossover indie promessi da Kirk Scott di Nintendo of America.