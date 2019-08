Fury Unleashed: Awesome Studio svela il nuovo titolo ispirato a Metal Slug e Dead Cells

Il team di Awesome Game Studio prova a stampare un sorriso sul volto degli appassionati di action platform con l'annuncio di Fury Unleashed, un promettente action platform che promette di calare l'esperienza metroidvania di Dead Cells e Rogue Legacy in un contesto sparatutto ispirato a Metal Slug e Contra.

Disponibile su Steam nella sua versione in Accesso Anticipato dal febbraio del 2017, il titolo vanta una media voto molto elevata tra gli utenti del negozio di Valve: la versione finale dell'ultima fatica digitale degli studi Awesome ambisce ad essere ancora più ricca di contenuti, sia dal punti di vista squisitamente grafico che per quanto riguarda le dinamiche di gameplay da vivere all'interno di una dimensione che assumerà la bizzarra forma di un fumetto in perenne mutamento.

La data di commercializzazione di Fury Unleashed non è stata ancora annunciata. Il team di Awesome Studio conferma però che il progetto si trova già in uno stadio piuttosto avanzato di sviluppo e che il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dei primi mesi del 2020.

Cosa ne pensate di questa insolita commistione tra metroidvania e sparatutto arcade a scorrimento? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato l'esplosivo video di annuncio e le immagini di gioco che trovate in calce alla notizia.