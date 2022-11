Fuse è stato un flop ma forse Insomniac vuole riportarlo in vita

Ve lo ricordate Fuse di Insomniac Games? Uscito nel 2013 sotto etichetta Electronic Arts, questo sparatutto cooperativo per quattro giocatori non ha mai riscosso il successo sperato ed è stato abbandonato dopo pochissimi mesi dal lancio. Recensioni tiepide e scarso successo commerciale hanno messo la parola fine al progetto Fuse.

Fino a qui niente di strano, destino comune a tanti videogiochi, sembra però che Insomniac Games voglia in qualche modo (giustamente) proteggere il suo lavoro e la sua IP e stando ad uno screenshot trapelato sul web, a ottobre la compagnia avrebbe registrato una richiesta di copyright per il marchio Fuse presso l'ufficio marchi statunitense.

Uno screenshot sta circolando su Reddit ma la registrazione sembra essere privata e sul sito indicato non c'è alcuna traccia di movimenti datati ottobre 2022 per quanto riguarda il marchio Fuse. Questa mossa in ogni caso ha dato subito il via ad una serie di speculazioni legate ad un possibile seguito di Fuse oppure ad una riedizione del gioco per PlayStation 5 e PC.

Un sequel sembra essere altamente improbabile ma chissà che Insomniac e Sony non possano rispolverare il nome Fuse per un nuovo shooter multiplayer, magari da pubblicare come free to play... questa però è solamente una nostra speculazione e il rinnovo del nome potrebbe essere legato unicamente a questioni burocratiche che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo di un nuovo progetto.