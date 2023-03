Fuse Games, addio a EA: il nuovo team è formato da veterani di Criterion

La scorsa annata videoludica in casa Electronic Arts si era chiusa con l'addio di cinque veterani di Criterion Games, team autore - tra gli altri - del recente Need for Speed: Unbound.

Immediatamente dopo il lancio del racing game, il general manager Matt Webster, l'head of content Steve Uphill, l'head of production Pete Lake, l'head of technology Andrei Shires e l'head of operations Alan McDairmant avevano annunciato congiuntamente l'abbandono di EA. A distanza di alcuni mesi, l'addio si trasforma in un nuovo inizio, grazie alla presentazione ufficiale di Fuse Games, una nuova software house con sede a Guildford, in Regno Unito.

Con un team composto al momento da 17 professionisti, la realtà videoludica sta già lavorando a un primo titolo di stampo AAA. Quest'ultimo, ancora avvolto nel mistero, vedrà la luce su PC e console e non sarà necessariamente un racing game. Nel corso dei prossimi mesi, racconta Matt Webster, ora responsabile di Fuse Games, la dirigenza avvierà un processo di espansione dello studio, per accogliere ulteriori talenti entro le proprie fila.



A questo punto, non resta che attendere il reveal della prima produzione indipendente firmata da Fuse Games, i cui membri hanno contribuito a numerose iterazioni della serie Need for Speed e Burnout, incluso l'immaginario di Need for Speed: Unbound.