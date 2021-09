FUT 22: quanto costano e a cosa servono i punti FIFA points?

FIFA 22 sarà disponibile dal 1° ottobre 2021 per tutti gli utenti PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e Stadia. Ancora una volta la modalità FUT rivestirà un ruolo chiave all'interno del gioco, permettendo ai fan di creare la squadra dei propri sogni da utilizzare nelle partite online.

Punti FIFA quanto costano?

L'Ultimate Team permette di acquistare tantissimi elementi tra atleti ed accessori di personalizzazione non solo tramite iguadagnati giocando, ma anche attraverso i, ottenibili attraverso microtransazioni.I FIFA Points permettono di compraree di accedere alla modalità, e possono essere acquistati in: tramite il, dallo store digitale della propria console oppure da rivenditori esterni affidabili.

I FIFA Points sono venduti in più tagli, sia piccoli che molto corposi. Ecco di seguito quanto costano, suddivisi in prezzi standard e in prezzi scontati del 10% per gli utenti con abbonamento ad EA Play. In alternativa potete comprare i FIFA Points su Amazon.it come acquisto digitale.

100 Punti - 0.99 euro/0.89 euro

250 Punti - 2.49 euro/2.24 euro

500 Punti - 4.99 euro/4.49 euro

750 Punti - 7.49 euro/6.74 euro

1050 Punti - 9.99 euro/8.99 euro

1600 Punti - 14.99 euro/13.39 euro

2200 Punti - 19.99 euro/17.99 euro

4600 Punti - 39.99 euro/35.99 euro

12.000 Punti - 99.99 euro/89.99 euro

Ovviamente per effettuare tali acquisti è necessario essere connessi online, avere un account EA ed assicurarsi che il gioco sia aggiornato all'ultima versione disponibile. Inoltre, i FIFA Points accumulati per i precedenti episodi della serie possono essere importati nel nuovo capitolo automaticamente una volta avviato il nuovo capitolo. Non appena siete pronti per la nuova avventura calcistica, ecco alcuni trucchi per segnare più goal in FIFA 22. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo infine alla nostra recensione di FIFA 22.