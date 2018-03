FUT Birthday: annunciati gli eventi celebrativi del 9° anniversario di FIFA Ultimate Team

compie 9 anni dalla sua prima edizione e, per l'occasione,ha annunciato i piani celebrativi che partiranno dal 19 marzo fino alla fine del mese.

Rosa dell'anniversario di FUT

Torna indietro nel tempo e festeggia la storia di FUT con la rosa dell'anniversario FUT! Con 23 giocatori attuali, preferiti dai fan nelle versioni precedenti, ogni membro della rosa dell'anniversario di FUT vanta valutazioni basate sui loro vecchi oggetti di FUT e un nuovo tipo di oggetto.

Nuove SCR Premium

Scopri i nuovi oggetti SCR Premium, per la prima volta in FUT! Tre favoriti di FUT riceveranno una nuova versione SCR Premium speciale! Distribuiti come SCR individuali e disponibili per l'intera durata dell'evento, questi oggetti unici verranno aggiornati anche più delle versioni della rosa dell'anniversario di FUT.

SCR giornaliere per l'anniversario

Giocare ogni giorno a FUT durante il suo anniversario può essere molto redditizio! Torna ogni giorno per completare una nuova SCR giornaliera per l'anniversario. Oltre ai premi normali per il completamento delle SCR, completando 3 o più SCR giornaliere per l'anniversario potrai ricevere premi aggiuntivi di vario livello. Più SCR giornaliere per l'anniversario completerai, migliore sarà il premio! I premi extra verranno distribuiti al termine dell'evento e prima del 14 aprile, ma garantiranno comunque la possibilità di ottenere oggetti della rosa per l'anniversario di FUT.

Completate esattamente 3 SCR giornaliere per l'anniversario - Mega-pacchetto

Completate esattamente 4 SCR giornaliere per l'anniversario - Pacchetto giocatori prime

Completate esattamente 5 SCR giornaliere per l'anniversario - Pacchetto giocatori rari

Completate esattamente 6 SCR giornaliere per l'anniversario - Mega-pacchetto raro

Completate esattamente 7 SCR giornaliere per l'anniversario - Pacchetto giocatori rari maxi

Completate esattamente 8 SCR giornaliere per l'anniversario - Pacchetto Ultimate

I premi extra legati alle SCR giornaliere per l'anniversario non sono scambiabili e cumulabili. Completando tre o più di queste SCR riceverai una divisa SCR unica.

Premi giornalieri della Web App e della Companion App Accedi alla Web App e alla Companion App e ricevi premi giornalieri per tutta la durata dell'anniversario di FUT.