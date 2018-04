FUT Champions Cup: l'outsider Falcon Msdosary è il vincitore del weekend di Manchester

Dal 13 al 15 aprile si è svolto al Victoria Warehouse di Manchester il secondo evento della FUT Champions Cup di FIFA 18, che ha visto sfidarsi i migliori giocatori del mondo. A vincere, alla fine, è stato Musaed “Falcon Msdosary” Aldossary, talento dell'Arabia Saudita.

Il giovane non era tra i favoriti alla vigilia, ma dopo aver dominato il girone Xbox è riuscito a battere in finale il tedesco Philipp “Eisvogel” Schermer aggiudicandosi l'ambita FUT Champions Cup. L'unico italiano in gara, Fabio Denuzzo, è uscito di scena ai trentaduesimi di finale. Unilad Gorilla, campione del mondo in carica, è stato sconfitto a sorpresa ai sedicesimi di finale del girone Xbox. Il favorito del girone PlayStation 4, Deto, non è invece andato oltre la semifinale.

Alla FUT Champions Cup di Manchester hanno partecipato i primi 128 giocatori al mondo classificati al termine delle Weekend League dello scorso febbraio. La maggior parte del torneo si è svolta contro altri avversari sulla stessa piattaforma, mentre la finale è stata disputata tra il campione PlayStation 4 e quello Xbox One. Segnaliamo, infine, che i migliori otto giocatori per ogni piattaforma accederanno ai playoff delle Serie Mondiali che si terranno più avanti quest'anno. Restate sintonizzati, vi terremo aggiornati al riguardo.