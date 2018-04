FUT Champions Cup: qualificazioni di Manchester visibili in diretta dal 13 al 15 aprile

Il secondo evento di FIFA 18 Serie Mondiali, la FUT Champions Cup, è imminente! I migliori 128 giocatori eleggibili di FUT Champions si incontreranno in uno dei punti nevralgici del calcio mondiale: Manchester, in Inghilterra.

I partecipanti si sfideranno in un evento di tre giorni al Victoria Warehouse dal 13 al 15 aprile, e i migliori otto giocatori per ogni piattaforma accederanno ai playoff delle Serie Mondiali che si terranno più avanti quest'anno.

I giocatori che partecipano a questo torneo sono i migliori di FUT 18 e come ha dimostrato l'evento di Barcellona svoltosi a gennaio, il nuovo formato garantisce divertimento e sfide al cardiopalma. Molti dei giocatori presenti a Barcellona faranno il loro ritorno, in cerca di riscatto, o della rivincita, e un posto nei playoff delle Serie Mondiali. Le sfide tra i beniamini del pubblico, i campioni del mondo e gli sfavoriti daranno vita a spettacoli emozionanti in un evento altamente competitivo. Ulteriori informazioni sul resto della FIFA 18 Serie Mondiali sono disponibili qui.

Le partite potranno essere seguite sui canali Twitch, YouTube, su Twitter e sulla pagina Facebook di EA Sports a partire da venerdì 13 aprile, dal Victoria Warehouse. Il montepremi totale del torneo è di 200.000 dollari, di cui 22.000 dollari destinati al vincitore. La somma restante verrà divisa tra gli altri migliori 64 giocatori.

Alla FUT Champions Cup di Manchester prenderanno parte i primi 128 giocatori al mondo classificati al termine delle Weekend League dello scorso febbraio. La maggior parte del torneo si svolgerà contro altri avversari sulla stessa piattaforma, mentre la finale verrà disputata tra il campione PlayStation 4 e quello Xbox One.

Il formato a Manchester sarà lo stesso di Barcellona e sfrutterà il sistema svizzero nella fase a gironi. Nella fase a gironi i giocatori saranno divisi per piattaforma e ognuno di loro affronterà solo avversari con il medesimo storico. Con quattro vittorie i giocatori si qualificano automaticamente per la fase a eliminazione diretta, mentre con quattro sconfitte verranno eliminati dal torneo.