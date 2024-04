Futaba è una ladra di cuori in questo cosplay fedele da Persona 5

Negli ultimi mesi la community di appassionati di JRPG ha messo gli occhi addosso al franchise di Persona. La serie Atlus è reduce da un viaggio che ha portato all'uscita di ben due novità e che porterà successivamente all'attesissima sesta iterazione. Nel frattempo, è Futaba a riportarci nel mondo dei Persona.

Se a fine 2023 siamo stati sorpresi con l'uscita di Persona 5 Tactica, uno spin-off strategico il cui gameplay ricorda quello degli XCOM, è da qualche settimana che il fandom è tornato ad avventurarsi in uno degli episodi più riusciti della saga. Persona 3 Reload è il remake di un capolavoro, riuscito quasi in ogni suo aspetto.

Dopo questi mesi di fuoco, ci aspetta un periodo altrettanto caldo. L'avventura del remake del terzo capitolo non è finita. Presto, i giocatori potranno affrontare il DLC The Answer di Persona 3 Reload. Non solo, i rumor su Persona 6 sono insistenti e pare che Atlus si sia muovendo per quanto riguarda il suo sviluppo.

Secondo dei leak, Persona 6 potrebbe uscire anche su Nintendo Switch 2, ma è la cosplayer Buff Miffy a trattenerci al fianco dei Ladri Fantasma di Cuori. In questo cosplay di Futaba da Persona 5 possiamo ammirare l'abilissima hacker in ogni sua veste. In outfit casual oppure in tenuta da missione, la ragazza dai capelli rossi conosciuta con il nome in codice di Oracle rappresenta l'Arcano dell'eremita, che concede bonus e potenziamenti ai compagni di party.

Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti oggi su