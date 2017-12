Futmas: anche quest'anno, EA Sports celebra il Natale su FIFA 18 Ultimate Team

ha ufficialmente annunciato la nuova edizione di, l'evento a tema natalizio anche quest'anno in arrivo su

Nel periodo di durata di FUTmas, EA troverà diversi modi per omaggiare e far divertire i propri utenti, distribuendo pacchetti gratuiti e lanciandone alcuni in offerta, distribuendo divise, e dando il via ad alcuni eventi speciali. Molto probabile, inoltre, che venga resa disponibile una divisa a tema natalizio, ottenibile tramite il raggiungimento di obiettivi giornalieri o settimanali in-game. Nell'edizione passata, inoltre, furono promosse le Squad building challenges giornaliere, ma non sappiamo se EA riproporrà un'iniziativa simile anche quest'anno.

Al momento non c'è un annuncio ufficiale riguardo alla data di lancio dell'evento (basandoci sui FUTmas degli scorsi anni, potremmo scommettere sul 15 dicembre), ma, nel frattempo, potete dare uno sguardo all'aspetto estetico delle carte natalizie che saranno disponibili durante l'evento tramite l'immagine che trovate in calce alla notizia. Rimanete dunque sulle nostre pagine per tutti i prossimi aggiornamenti su FUTmas 2018. Vi segnaliamo infine che oggi è stato diffuso il Team of the Week numero 13.