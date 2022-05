Future Game Show 2022 dell'11 giugno: lo commentiamo in italiano su Twitch

Niente E3 2022? Pazienza! Nonostante la kermesse losangelina abbia scelto di prendersi una pausa, la stagione estiva ci riserverà ugualmente un bel po' di sorprese. Tra il Summer Game Fest del 9 giugno e l'Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno c'è anche il Future Game Show 2022, kermesse digitale ancora una volta organizzata da GamesRadar+.

Il Future Game Show 2022 andrà in onda a partire dalle ore 21:00 di sabato 11 giugno e chiaramente non ci faremo trovare impreparati. Siete tutti quanti invitati sul canale Twitch di Everyeye per seguire l'evento assieme alla nostra redazione, la quale commenterà in italiano tutti gli annunci, i trailer e gli aggiornamenti degli sviluppatori sui videogiochi in arrivo nel 2022 su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. I nostri redattori si collegheranno prima delle 21:00 (vi forniremo l'orario esatto prossimamente) per attendere lo show commentando tutti i rumor e facendo qualche speculazione in attesa della portata principale.

Cosa possiamo aspettarci? Gli organizzatori non hanno fatto nomi precisi per non rovinarci la sorpresa, in compenso hanno anticipato la presenza di ben 40 giochi, che quasi sicuramente faranno lievitare la durata dello show oltre un'ora, e i nuovi annunci di studi come Team17, Amanita Design e Thunderful.

Non perdetevi nulla di tutto ciò collegandovi sul canale Twitch di Everyeye.it prima del Future Game Show, per vivere in nostra compagnia un evento ricco di annunci. Vi ricordiamo che se volete supportarci, potete sottoscrivere un abbonamento al canale Twitch, un'operazione completamente gratis se siete iscritti ad Amazon Prime. Tra i bonus per gli supporter figurano la possibilità di vedere le dirette senza pubblicità e l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye, due canali di comunicazione esclusivi per gli abbonati.