Future Game Show: nuovo appuntamento il 28 agosto, attesi più di 40 giochi

L'E3 sembra ormai un lontano ricordo. Quella settimana di annunci condensati, che delineavano gran parte della seguente annata gaming, ha per ovvie ragioni lasciato il posto ad un'estate ricca di eventi virtuali, che si alternano ad una cadenza incredibile.

Vi conviene prepararvi, poiché sta per arrivare nuovamente il momento del Future Game Show, evento organizzato dalla redazione di GamesRadar+, con una seconda puntata che andrà in onda a partire dalle ore 21:00 di venerdì 28 agosto (la prima, ricordiamo, si è svolta a giugno). Questo nuovo appuntamento ospiterà oltre quaranta giochi, da produzioni indipendenti a tripla A, pubblicati da oltre 25 differenti compagnie.

Hanno già confermato la loro partecipazione Activision, Ubisoft, 2K, Sega, Devolver Digital, Modus Games, Merge Games, Frontier Developments, Grindstone, Awe Interactive, Daedalic Entertainment, PLAYISM, Stuck In Attic, Walkabout Games, General Interactive Co., Jaw Drop Games, Rocketship Park, TeamKill Media, Toplitz Productions, Studio 369, Raw Fury, The Binary Mill, Systemic Reaction e Ice Water Games.

Lo show sarà presentato da David Hayter, nota voce di Snake in Metal Gear Solid, e Debi Mae West, doppiatrice di Meryl Silverburgh nella medesima serie e di differenti personaggi in World of Warcraft.