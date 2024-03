Future Games Show 2024: data e orario dello Spring Showcase, ci siamo quasi!

E' praticamente tutto pronto per il Future Games Show 2024 Spring Showcase, nuova edizione del noto evento che ci offrirà una panoramica sui prossimi giochi in arrivo nel 2024 e oltre. E con il livestream alle porte emergono ulteriori dettagli.

Il Future Games Show 2024 Spring Showcase è confermato per giovedì 21 marzo alle ore 21:00 italiane. L'evento sarà presentato da due apprezzati doppiatori, Samantha Beart e Ben Starr, rispettivamente voci di Karlach in Baldur's Gate 3 e di Clive Rosfield in Final Fantasy XVI che ci accompagneranno attraverso una trasmissione con oltre 40 giochi pronti ad essere mostrati in azione.

Alcuni nomi sono già stati confermati ufficialmente per l'evento: No Rest for the Wicked di Moon Studios sarà della partita, assieme a Still Wakes The Deep, Zoochosis, Hauntii e Holstin. Il nuovo Future Games Show mostrerà ovviamente tantissimi altri titoli ancora, sebbene per adesso non ci siano informazioni più dettagliate su cosa verrà mostrato e sull'organizzazione dell'evento. Aspettiamoci comunque gradite sorprese.

Come sempre la redazione di Everyeye sarà in prima fila a seguire l'evento: potete unirvi a noi attraverso il canale Twitch ufficiale di Everyeye così da commentare in diretta tutti gli annunci mostrati nel corso del Future Games Show 2024 Spring Showcase.

