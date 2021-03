Future Games Show il 25 marzo: da Square Enix a Devolver Digital, giochi e team confermati

In seguito all'annuncio del Future Games Show: Spring Showcase in programma per giovedì 25 marzo, giungono nuovi dettagli sugli oltre 40 giochi che saranno mostrati all'evento.

Dopo la conferma del reveal del primo gameplay di The Lord of the Rings: Gollum al Pre-Show della diretta streaming, la redazione di Games Radar ha infatti confermato un interessante elenco di team e titoli che saranno presenti all'appuntamento. Tra le produzioni, possiamo citare Sifu, annunciato in occasione dell'ultimo PlayStation State of Play e sviluppato da SloClap, team di Absolver. Presenti poi anche Awaceb e 24 Entertainment, che mostreranno rispettivamente Tchia, open world ambientato in Nuova Caledonia, e il battle royale Naraka: Bladepoint.

Il Future Games Show primaverile vedrà inoltre la presenza di Oddworld: Soulstorm, gioco parte della line-up di giochi gratis con PlayStation Plus ad aprile 2021, e Axiom Verge 2. Quantum Error si mostrerà in un nuovo video gameplay, così come Serial Cleaners. Infine, anche Square Enix proporrà alcuni contenuti allo show, affiancati da una "sorpresa" da Devolver Digital e un nuovo annuncio dagli sviluppatori di Goldfire Studios.

Complessivamente, la settimana in arrivo si preannuncia decisamente intensa, con il programma dei prossimi giorni che include anche l'atteso Xbox Indie Showcase di venerdì 26 marzo.