Future Games Show, oltre 50 giochi allo show di stasera: ecco i titoli confermati

Dopo la ricca rassegna di annunci presentati all'Opening Night Live condotto da Geoff Keighley, l'edizione 2022 della Gamescom prosegue con un secondo appuntamento.

Nel corso della serata di oggi, mercoledì 24 agosto, sarà infatti trasmesso il Future Games Show, ormai tradizionale appuntamento della fiera di Colonia. La diretta digitale ospiterà per l'occasione oltre 50 videogiochi, tra nuovi annunci e aggiornamenti su titoli già noti al pubblico. Ovviamente, gli organizzatori dell'evento non hanno voluto svelare l'intera scaletta dell'appuntamento videoludico, ma alcune software house hanno già confermato la propria presenza al Future Games Show.

Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei titoli che sicuramente si mostreranno in azione:

Aliens: Fireteam Elite - Pathogen DLC;

Ereban: Shadow Legacy ;

; EXP: War Trauma;

A Little to the Left ;

; The Last Case of Benedict Fox ;

; Stray Blade;

Deliver Us Mars;

The Chant;

Goat Simulator 3;

The Fabolous Fear Machine;

Lightyear Frontier;

The Dark Pictures Anthology: the Devil in Me ;

; Layers of Fear;

L'appuntamento con gli oltre 50 videogiochi dell'evento prenderà il via alledel fuso orario italiano. Ben prima dell'inizio dell'appuntamento, troverete la Redazione pronta a, direttamente dalla location di Colonia, oltre che dagli studi milanesi di Everyeye. Vi invitiamo dunque a non mancare, e a seguire in diretta il Future Games Show - Gamescom Edition sul Canale Twitch di Everyeye