Future Games Show @ Gamescom: tutti gli annunci dell'evento, da Snaccon a Soulstice

Dopo la ricchissima Opening Night Live del 23 agosto, che ha inaugurato la fiera di Colonia, questa sera ci ha pensato il Future Game Show @ Gamescom 2022 a rimpinzarci ulteriormente di annunci, world premiere, trailer e notizie sui videogiochi in arrivo quest'anno... e oltre!

Lo showcase di GamesRadar+ presentato da Christopher Judge (la voce di Kratos) e Danielle Bisutti si è aperto in grande stile con l'annuncio di The Gap, un thriller in soggettiva per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, ed è proseguito subito dopo con la presentazione del DLC Pathogen per Aliens: Fireteam Elite, in arrivo il prossimo 30 agosto. Spazio poi al nuovo trailer di Hypecharged Unboxed, uno sparatutto a misura di giocattolo già disponibile su PC e Nintendo Switch e prossimo all'arrivo su PlayStation e Xbox, e a un video di gameplay di The Last Case of Benjamin Fox, che mostra i metodi d'indagine dell'investigatore maledetto alle prese con un caso di omicidio. Nemmeno il tempo di rifiatare che è arrivata la prima grande sorpresa della serata, ossia l'annuncio di Snacoon, un'avventura stealth urbana con protagonista un procione, che ci porta inevitabilmente alla memoria il recente Stray.

Le pause non fanno per il Future Game Show, che è subito passato ad un nuovo video gameplay di Tainted Grailt: The Fall of Avalon (RPG open world in arrivo su Steam in accesso anticipato a fine anno), all'annuncio di Floodland (un city builder post-catastrofico in arrivo a novembre su PC), al trailer di A Little to the Left (puzzle/thriller psicologico in uscita a novembre su PC e Mac), al nuovo trailer di Goat Simulator 3 (simulatore caprino che non ha bisogno di presentazioni), al video gameplay di The Chant (horror psichedelico in terza persona in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S a novembre), al nuovo trailer di Ereban Shadow Legacy (che svela una nuova meccanica stealth), al nuovo video di Deliver Us Mars, all'annuncio della disponibilità immediata della demo di Soulstice e al ritorno di Phantom Hellcat (action presentato all'Opening Night Live di ieri 23 agosto).

Tanta roba, vero? Ma non è ancora finita! Wizardry: The Five Ordeals ha ricevuto in diretta la nuova traduzione in inglese su Steam, mentre AfterImage si è presentato in un nuovo trailer per mettere in mostra il suo mondo realizzato a mano. Inoltre, Vixa Games ha annunciato Edge of Sanity, un survival horror in due dimensioni dalle tinte lovercraftiane, mentre Petroglyph Games ha presentato The Great War: Western Front, uno strategico in tempo reale ambientato nella Prima Guerra Mondiale. Backfirewall ha ricevuto una demo su Steam, invece Team17 e Wired Productions hanno preferito condividere dei video reel dei loro giochi in arrivo prossimamente.

Dopodiché, spazio al primo sorprendente trailer di Teslagrad 2 (che rievoca le atmosfere norrene), al trailer di SCP Secret Files su PC, all'annuncio della data di lancio di The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (che purtroppo salterà Halloween), al trailer con demo di EXP War Trauma, al trailer del soulslike Stray Blade e al nuovo video gameplay di Lightyear Frontier (il No Man's Sky contadino). Nel mezzo anche Rooted, Hellsweeper VR, Crossfire Legion e God of Rock.

Il gran finale è stato affidato al nuovo trailer di System Shock incentrato sulla temibile Intelligenza Artificiale nota come SHODAN, al nuovo filmato di Layers of Fears di Bloober Team e all'annuncio di Off The Grid, battle royale per PS5, Xbox Series X|S e PC partorito dalla mente visionaria di Neil Blomkamp, regista di District 9.