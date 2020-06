Future Games Show: attesi oltre 30 giochi di Square Enix, Deep Silver e altri publisher

Con molta probabilità quest'anno non rimpiangeremo affatto la mancanza dell'E3 2020, a giudicare dalla moltitudine di eventi virtuali attesi nelle prossime settimane. Ci auguriamo non abbiate preso appuntamenti per la serata di sabato 6 giugno, poiché tra i vari appuntamenti c'è pure quello delle 23:30 con il Future Game Show di GamesRadar.

Quest'oggi sono state diffuse altre informazioni in merito, e abbiamo scoperto che durante l'evento troveranno spazio oltre 30 giochi di realtà come Curve Digital, Deep Silver, Devolver Digital, Hi-Rez Studios, Merge Games, Raw Fury, Red Thread Games, Square Enix, Team17, TeamKill Media, tinyBuild e Walkabout Games. Nel computo sono inclusi sia giochi tripla A ad alto budget, sia produzioni indipendenti.

A presentare lo show ci saranno Emily Rose e Nolan North, interpreti noti per aver prestato voce e movenze a Elena Fisher e Nathan Drake nella serie Uncharted. Oltre alla presentazione di nuovi giochi, possiamo inoltre aspettarci anche interviste a sviluppatori ed esperti dell'industria, oltre ad approfondimenti su argomenti quali storytelling, audio, mondi di gioco e gameplay.

Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye per il commento in diretta e in italiano dell'evento. Sabato 6 giugno si svolgeranno anche Guerrilla Collective (19:00), Paradox Insider (20:30) e PC Gaming Show 2020 (21:00).