Future Games Show commentato in italiano stasera su Twitch dalle 22:45

Anche quest’anno la redazione di GamesRadar+ torna con il suo Future Games Show, in particolare con lo Spring Showcase, il primo di tre eventi previsti nel corso del 2022.

Lo show, che andrà in onda giovedì 24 marzo dalle ore 23.00 sarà condotto da Ashly Burch, doppiatrice, tra gli altri ruoli, di Aloy in Horizon Forbidden West e Tiny Tina nel prossimo Tiny Tina’s Wonderland; con lei ci sarà anche l’attore e doppiatore John MacMillan, anch’esso presente nella ultima fatica di Guerrila Games con il ruolo di Varl.

Durante lo showcase vedremo oltre 40 titoli tra nuovi annunci e approfondimenti di prodotti che già conosciamo in parte come ad esempio Immortality di Sam Barlow e un nuovo trailer dell’atteso LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, in uscita il prossimo 5 aprile.

Naturalmente la redazione seguirà lo show in diretta dalle ore 22.45 di giovedì 24 marzo, per cui vi aspettiamo come sempre sul canale Twitch di Everyeye per guardare il Future Games Show Spring Showcase in nostra compagnia. Vi ricordiamo inoltre che con un semplice click sulla campanella delle notifiche sul canale potete in ogni momento essere avvisati delle diverse live che compongono il palinsesto settimanale.