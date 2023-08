Future Games Show alla Gamescom 2023, riassunto: indie come se piovesse!

Dopo aver assistito all'Opening Night Live della Gamescom 2023 è ora il momento della nuova edizione del Future Games Show, con un livestream pensato appositamente per la kermesse di Colonia e pronto ad offrirci tantissime novità sul panorama indie.

Si comincia con la world premiere di Stop Dead, in arrivo il 5 ottobre 2023 su PC. È poi il turno di Outrage, un frenetico battle royale fino a 32 giocatori che farà il suo esordio nel corso della primavera 2024, che lascia poi spazio a Streets of Rogue 2, anch’esso in arrivo su PC sempre nel corso del 2024. Soul Slinger Envoy of Death è il prossimo gioco ad entrare in scena, un frenetico FPS a tinte dark che sarà disponibile in early access su Steam entro la fine del 2023. Amate esplorare dungeon e fare strage di non-morti e creature mostruose? Allora Eternights fa al caso vostro, in arrivo su console PlayStation il 12 settembre 2023 in formato digitale ed in versione fisica alla fine dell’anno.

Il Future Games Show prosegue con il trailer di lancio per Blasphemous II, secondo episodio della serie Action/Platform Metroidvania che migliora quanto fatto dal predecessore (come confermato nella nostra recensione di Blasphemous 2), che lascia poi il posto al “simulatore di rider” sopra le righe Parcel Corps, previsto per il 2024 su PC, PlayStation e Xbox. Per gli amanti dei thriller psicologici c’è The Gap pronto per essere acquistato a partire da ottobre, mentre il nuovo trailer di Robocop Rogue Corps ci ricorda che l’iconico poliziotto robotico tornerà presto nel mondo videoludico. Gangs of Sherwood è un frenetico gioco d’azione anch’esso previsto su PC, PlayStation e Xbox per il prossimo 19 ottobre, mentre Star Trucker farà il suo esordio su PC il prossimo anno. Tocca poi a Castle Craft, che vi permetterà di costruire il castello dei vostri sogni e poi di difenderlo dall’assedio delle forze nemiche, e subito dopo al frenetico Sprawl ora disponibile per il download su PC.

La prossima world premiere ci introduce a Tavern Keeper, in arrivo nel 2024 e dove lo scopo sarà gestire e tenere in ordine la vostra caotica taverna, per poi proseguire con il frenetico AK-xolotl, tanto tenero nel look quanto brutale nel gameplay. Spazio ora ad un trio di trailer su News Tower, Bloom Town e Wantless, e subito dopo si passa ad Aloft, avventura dalle atmosfere evocative ed ambientata tra i cieli che spiccherà il volo nel 2024. La beta di The Last Faith è ora disponibile su Steam in attesa del gioco completo previsto a novembre, e subito dopo tocca alla world premiere di It’s a Wrap! già pronto per l’acquisto su PC. Underlab arriverà su PC e console in data ancora da definire, e c’è poi spazio anche per la realtà virtuale con Hellsweeper VR, The Pirate Queen, Vertigo 2, Islanders VR Edition, Tin Hearts e Davigo.

Superata la parentesi VR si passa a Park Beyond già disponibile ed al suo DLC Beyond Extreme in arrivo prossimamente. Tiny Glade è in uscita nel 2024 così come Pacific Drive, a differenza di Warhaven che farà il suo esordio il prossimo 21 settembre. Se siete fan di strategici, Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin potrebbe meritare le vostre attenzioni quando sarà disponibile dal 17 novembre 2023 su PC, PlayStation e Xbox. Abiotic Factor vi da invece appuntamento al prossimo anno, mentre la nuova world premiere ci fa conoscere il racing game futuristico Phantom Spark in arrivo su PC e Nintendo Switch. Largo poi ad una rapida raffica di titoli indie nel montaggio “Ones to Play”, tra i quali troviamo Corsairs Legacy, Clem, Night Loops e Airship Kingdoms Adrift. Europa è invece un’avventura dalle atmosfere fiabesche che si farà vedere nel 2024, con demo su Steam già disponibile, al quale segue un trailer che preannuncia importanti novità in arrivo per Warframe al Tennocon 2023. Tocca dunque a Wild Country ed a Ravenswatch, e poi ad un aggiornamento sul macabro Scorn, che si prepara ad uscire su PS5 e pure in edizione fisica sia sulla console Sony che su Xbox Series X.

E dopo la pubblicità dedicata al PC Game Pass tocca ad un’ulteriore world premiere: Symphonia è un puzzle platform che arriverà su PC e console nel 2024. Ancora world premiere, stavolta di Dome-King Cabbage, per ora sprovvisto di una finestra di lancio ma previsto su PC e Switch, a cui fa seguito il puzzle-adventure Astronimo in arrivo nel corso del 2023. L’RPG tattico Hexxen Hunters viene mostrato per la prima volta nel corso del Future Game Show e sarà disponibile nel 2024. Ancora carrellata veloce di trailer che ci mostrano Vengeance of Mr. Peppermint, Humanitz, Tavernacle!, Sugar Shack, Asterogues e Dust Fleet. Tocca al trailer di lancio per Wayfinder ed all’horror psicologico Ad Infinitum, che lasciano poi la scena ad Helskate, una sorta di Tony Hawk’s Pro Skater in salsa demoniaca.

Il Future Game Show si avvicina alla sua conclusione con Deathground, horror a base di dinosauri, per poi chiudere con un’ultima world premiere: Tormented Souls II è realtà ed arriva nel 2024. E così cala il sipario sull’evento.