Future Games Show Gamescom Edition: data e orario dell'evento di agosto

Nuova edizione del Future Games Show annunciata: l'evento digitale tornerà in occasione della Gamescom di Colonia. Quando? Il 24 agosto alle 20:00 ora italiana, giorno di apertura dell'evento tedesco, a ventiquattro ore di distanza dalla Opening Night Live di Geoff Keighley.

Future Games Show Gamescom Edition Powered by Mana presenterà circa 50 diversi giochi, grazie al supporto di partner come Team17, 505 Games, Prime Matter, Ravenscourt e tanti altri. L'organizzazione promette un mix di World Premiere, aggiornamenti su giochi già noti, interviste e contenuti esclusivi.

Al momento l'unico gioco confermato per l'evento è The Dark Pictures Anthology The Devil in Me, ultimo episodio della prima stagione della serie horror antologica di Supermassive Games, ancora privo di una data di uscita, data che scopriremo probabilmente proprio durante lo showcase Future Games Show alla Gamescom.

Sappiamo che PlayStation e Nintendo non saranno alla Gamescom 2022 mentre la kermesse potrà contare sulla presenza di editori come 505 Games, Xbox, Nacon, SEGA, THQ Nordic e tanti altri publisher AAA, AA e sviluppatori indipendenti. Non ci resta che attendere pochi giorni per scoprire cosa vedremo alla Gamescom di Colonia, noi di Everyeye.it saremo in Germania a fine agosto per aggiornarvi su tutte le novità in diretta dalla fiera, su queste pagine, su Twitch e YouTube.