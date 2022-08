Future Games Show at Gamescom: seguitelo con Everyeye il 24 agosto!

Siete pronti? Qualche altro giorno di attesa e comincerà ufficialmente la settimana della Gamescom 2022, la più grande fiera europea pronta a ritornare con le sue attività in presenza dopo qualche anno di stop. Non mancheranno, chiaramente, una serie di show in diretta streaming, che siete tutti invitati a seguire assieme alla redazione di Everyeye!

Vi abbiamo già invitati all'Opening Night Live di Geoff Keighley, show che aprirà ufficialmente la Gamescom, adesso vogliamo invece ricordarvi di un altro appuntamento da non perdere, il Future Game Show at Gamescom 2022! Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye mercoledì 24 agosto per seguire assieme alla nostra redazione quello che è stato presentato come l'evento più vario e grande mai organizzato da GamesRadar+. Lo show prenderà il via alle ore 20:00, ma la nostra ciurma - che in quei giorni sarà collegata da Colonia - si farà trovare online con lauto anticipo per discutere delle notizie del giorno e dei giochi che proveranno sul booth alla fiera tedesca.

Cosa possiamo aspettarci dal Future Game Show at Gamescom? Gli organizzatori hanno promesso anteprime assolute, annunci esclusivi, stealth drops, interviste agli sviluppatori e molto altro, garantendo inoltre la presenza di ben 50 giochi per PS5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch e PC di publisher come Team17, 505 Games, Prime Matter e Ravenscourt. La carne a cuocere, dunque, non mancherà affatto.

Nell'attesa, siete tutti invitati ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, in questo modo non vi perderete nessuna diretta. Se volete, potete anche supportarci abbonandovi al canale Twitch, un'operazione che potete completare senza spendere soldi aggiuntivi se siete già iscritti ad Amazon Prime: per farlo non dovete far altro che cliccare sul pulsante "Abbonati" nella home page di canale di Everyeye e poi selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi". L'abbonamento porta con sé diversi bonus, tra i quali sono comprese le live senza pubblicità e l'accesso ai canali esclusivi Discord e Telegram.