Future Games Show: da LEGO Bricktales a Flintlock, tutti gli annunci dell'evento

Il Future Games Show di marzo 2022 si è appena concluso con l'annuncio del ritorno dell'evento il prossimo giugno. In attesa di scoprire tutti i dettagli sul prossimo showcase dedicato al mondo dei videogiochi, ripercorriamo tutti gli annunci di questa sera.

L'evento si è aperto con l'annuncio di The Time I Have Left, un'avventura ricca d'azione e momenti di tensione in arrivo il prossimo anno solo su PC tramite Steam. È arrivato poi il turno del gameplay trailer di Gun Jam, un folle shooter in soggettiva nel quale il giocatore deve eliminare gli avversari a tempo di musica. A seguire è stato mostrato il reveal trailer di Turbo Golf Racing, che non sembra essere altro che un Rocket League in cui i giocatori si dilettano a giocare a golf con delle agili macchinine radiocomandate.

Nel corso dell'evento non è mancata l'occasione per mostrare il primo video gameplay di Flintlock, l'interessante progetto degli autori di Ashen che arriverà al lancio anche nel catalogo di Xbox Game Pass, proprio come Turbo Golf Racing. Altro prodotto che è tornato a mostrarsi dopo una lunga assenza dalle scene è Crimesight, il titolo Konami ispirato ad Among Us del quale conosciamo ora la data d'uscita, fissata al 14 aprile 2022. Altra data d'annuncio svelata nella serata è quella di Midnight Ghost Hunt, il titolo multiplayer che mette gli acchiappafantasmi contro un'intera squadra di spiriti arriverà il prossimo 31 marzo 2022, ovvero tra pochissimo. Abbiamo quindi assistito al trailer di lancio della versione PC di Death Stranding Director's Cut e poi al trailer d'annuncio dell'early access di Demeo, un tabletop con tanto di supporto alla realtà virtuale.

È poi arrivato il nuovo trailer di Dorf Romantik, folle city builder che dal prossimo 28 aprile 2022 arriverà su GOG, Steam ed Epic Games Store, uscendo ufficialmente dall'accesso anticipato. Tra gli annunci più interessanti troviamo poi quello di AlterBorn, misterioso gioco in arrivo nel 2022 solo su PC e PlayStation. A seguire è stato mostrato Sengoku Dynasty, nuovo gioco ambientato nel Giappone Feudale le cui atmosfere ricordano molto da vicino quelle di Ghost of Tsushima. Altro annuncio è quello di Deliver Us Mars, seguito di Deliver Us the Moon che è stato mostrato con un breve trailer in engine. Il premio di annuncio più folle lo vince senza ombra di dubbio Justice Sucks, titolo nel quale si prende il controllo di un robot domestico per la pulizia che si farà strada tra i criminali senza pietà.

Anche Team17 ha preso parte all'evento mostrando un filmato riassuntivo di tutte le produzioni in arrivo prossimamente, tra le quali spiccano sicuramente Thymesia (il gioco ispirato a Bloodborne) e Trepang2, sparatutto in prima persona che ricorda il tanto apprezzato FEAR. Dopo un piccolo siparietto dedicato al gioco di ruolo Songs of Conquest è arrivato anche un nuovo e divertente trailer di LEGO Star Wars The Skywalker Saga, titolo in arrivo nei prossimi giorni su PC e console.

Oltre al nuovo gameplay trailer di The Cycle Frontier, attualmente in beta su PC, abbiamo assistito anche ad un filmato di The Outbound Ghost, interessante avventura che strizza l'occhio a Paper Mario. È stato poi mostrato Forever Skies, un'avventura in prima persona ambientata nel futuro e in cui l'esplorazione sembra ricoprire un ruolo primario. Lo strategico con elementi procedurali This Means Warp è inoltre arrivato su Steam con uno shadow drop, proprio come l'horror Expedition Zero e il delizioso platform Imp of the Sun. Molto interessante è anche Immortality, un gioco che si basa sull'analisi di filmati con attori in carne ed ossa con l'obiettivo di ripercorrere la storia di un'attrice misteriosamente scomparsa. Troviamo poi Silt, un'avventura bidimensionale e ambientata sott'acqua che ricorda Limbo per via della sua direzione artistica.

Un lungo trailer è stato poi dedicato a Vampire The Masquarade: Swansong, gioco di ruolo che sembra offrire al giocatore una discreta varietà di scelte. È poi giunto il turno di The Cub, un colorato platform in arrivo prossimamente su PC e console. A chiudere la lunga lista di annunci troviamo il trailer di LEGO Bricktales, nuovo puzzle game a base di mattoncini.