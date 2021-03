Future Games Show tutte le novità e gli annunci: Gollum, Returnal, Kena, Axiom Verge 2

Tra novità e aggiornamenti su titoli già annunciati, il Future Games Show ha intrattenuti gli spettatori per oltre due ore, contando anche il pre-show. I giochi non sono mancati e il ritmo si è mantenuto costante durante tutto l'evento.

Il pre-show si è aperto con l'annuncio di Aiko's Choice, espasione standalone di Shadow Tactics: Blades of the Shogun in arrivo verso la fine del 2021. Si prosegue con Hidden Deep, Glitchpunk, Life of Delta e Fling to the Finish per poi arrivare ad Inkulinati, un particolare strategico basato su creature fatte d'inchiostro e uno stile. Il pre-show si conclude con un nuovo assaggio di The Lord of the Rings Gollum, atteso per il 2022.

Ora è tempo del main show: si inizia con Arctic Awakening, avventura dalle componenti survival ambientata in mezzo alla fitta neve. Come secondo titolo, invece, si passa a un nuovo video-gameplay di Returnal, l'attesa esclusiva PS5 firmata Housemarque e in arrivo il 30 aprile. Si passa poi a nuovi trailer di Cris Tales e di Axiom Verge 2, con l'uscita di quest'ultimo fissata per la primavera appena iniziata. Ad opera di 24 Entertainment arriva l'action Naraka: Bladepoint, previsto per la prossima estate su PC. Dopo aver visto in azione Savior (ancora molto lontano: si parla di inverno 2022) si passa a Quantum Error, l'Horror di TeamKill Media al momento ancora sprovvisto di una data d'uscita. E dopo aver ascoltato le parole di Josef Fares sul suo recentissimo It Takes Two (per approfondire ecco la nostra recensione di It Takes Two), la scena è tutta per Gamedec, in uscita il 16 settembre 2021 su PC.

Il Future Games Show continua senza sosta: vengono mostrati Embr, Kathy Rain: Director's Cut e una serie di titoli prodotti da Team17 (tra i quali anche Worms Rumble). È poi il turno di Back 4 Blood, il nuovo zombie game cooperativo dagli autori di Left 4 Dead, recentemente rinviato al prossimo ottobre. Dopo un breve teaser dedicato a Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall si passa in rassegna una serie di giochi Indie in arrivo prossimamente, tra cui Green Hell e The Longest Road on Earth. C'è spazio anche per il simpatico Abe con un video-gameplay di Oddworld Soulstorm, il cui arrivo è ormai imminenti (6 aprile). Tocca poi a Serial Cleaners e ad Elite Dangerous Odyssey, la cui alpha sarà disponibile su PC dal 19 marzo. Dopo Don't Forget Me, Fire Commander, War Hospital e Lost Worlds Beyond the Page, ecco l'horror shooter spaziale Haunted Space, che viene annunciato addirittura citando uno degli slogan di Dead Space. Tocca a Devolver Digital con il suo Sub Rosa, che lascia poi spazio all'atteso Life is Strange: True Colors, che mostra di nuovo in azione la nuova protagonista Alex Chen.

Siamo verso le ultime fasi dell'evento: Martha is Dead è il nuovo titolo di Wired Productions previsto per il 2021. Humankind: The Power of Diplomacy è prodotto da SEGA e attirerà l'attenzione di tutti gli amanti degli strategici a sfondo storico, disponibile su PC dal 17 agosto. È tempo del penultimo titolo, che si rivela essere Sifu, gioco d'azione incentrato sul kung-fu mostrato per la prima volta al PlayStation State of Play di marzo 2021 e atteso per quest'anno. Il Future Games Show si conclude con Kena Bridge of Spirit, atteso Action-Adventure in arrivo su PS4, PS5 e PC il 24 agosto. Una gradita sorpresa che chiude le danze.