Future Games Show sulle orme di Spider-Man con Yuri Lowenthal e Laura Bailey

Nella pazza estate di eventi videoludici ci sarà spazio anche per il Future Games Show Summer Showcase, un evento che farà da sfondo a decine di World Premiere e al quale parteciperanno anche Yuri Lowenthal e Laura Bailey.

I due attori e doppiatori di Marvel's Spider-Man saranno infatti i presentatori del prossimo spettacolo digitale organizzato da Intel e GamesRadar+. La nuova edizione del Future Games Show ci immergerà nelle atmosfere di oltre 50 videogiochi, un vero e proprio multiverso interattivo di esperienze dateci in pasto da publisher come SEGA, Relic Entertainment, Paradox Interactive, Summerfall Studios, Team17 e Hashbane Interactive.

Bailey e Lowenthal ci accompagneranno in questo viaggio virtuale pieno di annunci, gameplay, trailer in cinematica e reveal di videogiochi, con aggiornamenti sul programma di supporto Games From Ukraine per gli sviluppatori colpiti dalla guerra di invasione russa. Di particolare interesse è poi il segmento "Ones to Play", nel corso del quale verranno svelate le demo scaricabili gratuitamente al termine dello show.

Il Future Games Show Summer Showcase si terrà il 10 giugno a partire dalle ore 19:00 italiane. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro riassunto degli annunci del Future Games Show di giugno 2022, con le World Premiere di titoli come il survival horror Luto, il gestionale F1 Manager 2022, l'avventura sandbox Nightingale e l'action con cyber-ninja Morbid Metal.