Future Games Show: seguiamo l'evento su Twitch venerdì alle 20:30

Non bastassero le 38 World Premiere dell'Opening Night Live promesse da Geoff Keighley per il 27 agosto, il Summer Game Fest ci propone un'agenda sempre più fitta di appuntamenti mediatici come quello del Future Games Show, previsto per la sera di venerdì 28 agosto.

La prossima edizione dello spettacolo allestito dalla redazione di GamesRadar+ ospiterà oltre quaranta videogiochi di 25 differenti aziende del settore. La lista degli editori e delle software house che hanno già confermato la propria partecipazione annovera Modus Games, Devolver Digital, SEGA, Activision, Ubisoft, Daedalic Entertainment, Raw Fury, TeamKill Media e tanti altri.

Nel corso del Future Games Show tenutosi a giugno, gli organizzatori della kermesse videoludica hanno presentato l'avventura crossgen Dustborn, un titolo firmato Red Thread Games che trae spunto dal mito dei viaggi Coast to Coast negli Stati Uniti per proiettarci in un futuro dominato dalla violenza, dalle divisioni e dall'ingiustizia sociale.

L'appuntamento con la maratona del Future Games Show del 28 agosto è previsto sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 20:30. In compagnia della nostra redazione, commenteremo con la community tutti gli annunci e le sorprese provenienti dall'evento digitale. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo perciò a effettuare l'iscrizione al nostro canale Twitch e ad attivare la campanella per ricevere tempestivamente le notifiche e gli avvisi per non perdervi la nostra programmazione in streaming.