Future Games Show, lo show torna a marzo: oltre 40 giochi, tra annunci, trailer e demo

Mentre - pur non a sorpresa - prende forma la notizia della cancellazione dell'evento live E3 2021 dal Convention Center di Los Angeles, iniziano ad arrivare le prime conferme in merito ad altri eventi legati al mondo videoludico.

Dopo la conferma che la Summer Game Fest di Geoff Keighley tornerà anche nell'estate di quest'anno, arrivano buone notizie anche dal fronte della redazione di Games Radar. La testata rende infatti noto che il 2021 ospiterà la trasmissione di ben tre appuntamenti con il Future Games Show, format inaugurato proprio nel periodo dell'E3 2020, cancellato in seguito al peggioramento della crisi sanitaria internazionale. Il primo di questi avrà luogo tra poche settimane, con il pubblico invitato a tenersi libero nella giornata di giovedì 25 marzo 2021. Lo show prenderà il via alle ore 23:00 del fuso orario italiano. Dalle ore 22:45 sarà tuttavia trasmesso il pre-show, condotto per l'occasione dal team di Daedalic Entertainment, attualmente al lavoro su The Lord of the Rings: Gollum.



Il team organizzatore del Future Games Show conferma che l'edizione di marzo ospiterà oltre 40 giochi, incluse una interessante selezione di World Premiere. L'evento offrirà spazio anche a titoli già noti al pubblico, tra aggiornamenti, demo, nuovi trailer e interviste agli sviluppatori. Complessivamente, lo show del 25 marzo dovrebbe avere una durata di circa 100 minuti. Ulteriori edizioni del Future Games Show saranno inoltre trasmesse a giugno e a luglio.