Future Games Show Spring Showcase: tutti i giochi e gli annunci, il riassunto completo

Nuovo appuntamento con il Future Games Show Spring Showcase andato in onda il 23 marzo, il consueto evento primaverile di GamesRadar ci ha fornito una interessante dose di annunci, tra giochi nuovi e trailer di titoli già conosciuti.

Tra questi, Witchfire che torna a mostrarsi con un trailer dedicato al comparto tecnico, presente anche SIFU con la modalità Arena, che verrà presto introdotta come aggiornamento gratis in contemporanea con il debutto del gioco su Xbox a fine marzo.

Techland ha mostrato il nuovo aggiornamento di Dying Light 2 in uscita ad aprile, un update che migliora il combat system e introduce una funzionalità molto richiesta, ovvero la trasmogrificazione. Confermato anche un nuovo DLC "Story Driven" per il 2023.

Durante il Future Games Show Spring Showcase è stato mostrato anche il nuovo trailer di Fort Solis con Troy Baker, gioco in uscita questa estate su PC e PlayStation 5. Spazio anche a Hyenas, il nuovo sparatutto multiplayer presto in fase Alpha, segnaliamo anche After Us, nuovo progetto del publisher Private Division, disponibile dal mese di maggio. Anche lo sparatutto Sci-Fi Synced torna a farsi vedere al Future Games Show Spring Edition con tanto di finestra di lancio, il gioco sarà disponibile da questa estate.

The Last Case of Benedict Fox arriverà a fine aprile e approfitta di questo showcase primaverile per presentare un nuovo trailer incentrato sul combat system. I nostalgici di Theme Park apprezzeranno invece Park Beyond, disponibile dal 16 giugno su PC e tutte le console PlayStation e Xbox.

The Axis Unseen è un horror a metà tra Skyrim e Fallout, sicuramente uno dei titoli più interessanti dello showcase primaverile di GamesRadar. In chiusura, spazio ad un reel che mostra titoli come Low-Fi, Twin Sails, Not For Broadcast, Men of War II, Wrestle Story e ARC Runner.