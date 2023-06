Future Games Show: da The Last Faith a Layers of Fear, tutti gli annunci dell'evento

Si è da poco concluso il Future Games Show, uno dei tanti eventi dell'estate 2023 durante il quale abbiamo visto (e rivisto) numerosi giochi in maniera più o meno estesa. Se per qualche motivo vi siete persi l'evento, vi sveliamo ogni singolo titolo mostrato.

Ad aprire le danze è stata un'esibizione musicale che ha anticipato l'annuncio della versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Highwater, la colorata avventura precedentemente disponibile solo su PC e dispositivi mobile (tramite Netflix). È poi giunto il momento del reveal di Resistor, un racing game arcade in cui le collisioni sono un elemento centrale del gameplay e che permette di esplorare un open world nei momenti in cui non si gareggia. Il terzo gioco mostrato non è una novità per i lettori di Everyeye: si tratta infatti del nuovo trailer di Instinction, l'FPS che strizza l'occhio a Turok e Dino Crisis che, prima del suo arrivo nel 2025, darà il via entro l'anno alla fase di accesso anticipato su Steam.

Una piccola parentesi folle è stata poi aperta per Star Trucker, una simulazione dedicata ai furgoni che è però ambientata nel bel mezzo dello spazio, in uscita nel corso del 2024. Subito dopo è tornato a mostrarsi Lords of the Fallen, il cui nuovo gameplay trailer permette di osservare in azione ben tre diversi boss. A far sorridere tutti è stato invece Headbangers Rhythm Royale, un pazzo titolo i cui protagonisti sono piccioni che adorano la musica e la competizione.

Un altro graditissimo ritorno sulle scene è quello di The Last Faith, metroidvania con elementi soulslike che arriverà ad ottobre 2023 e verrà preceduto da una fase Beta le cui iscrizioni sono appena state aperte. Oltre al titolo in stile Bloodborne, anche un altro prodotto italiano è stato protagonista dello show: ci riferiamo al gameplay trailer di Steel Seed, l'action game con elementi stealth in Unreal Engine 5 dei ragazzi di Storm in a Teacup.

Dalla frenesia di questo gioco d'azione si passa al relax più totale di Distant Bloom, un'avventura colorata con visuale isometrica in cui il protagonista è un giovane alieno che utilizza il potere delle piante per risanare un pianeta morente. Chi ama invece il divertimento coop in locale apprezzerà Go Fight Fantastic!, un hack & slash che supporta un massimo di quattro giocatori ed è interamente disegnato a mano. In arrivo nel corso dell'estate è poi En Garde!, un gioco d'azione ambientato nella Francia del XVII secolo in cui si vestono i panni di una spadaccina in grado di eseguire veloci combo e precisi parry la cui demo è già disponibile al download su Steam.

Altro simulatore di guida mostrato allo show è Alaskan Road Truckers, che nell'autunno 2023 permetterà ai giocatori di avventurarsi a bordo di un furgone sulle gelide strade dell'Alaska. Decisamente peculiare è invece The Bookwalker, un’avventura narrativa in cui il protagonista è uno scrittore-ladro capace di entrare nei libri. Forse più adatto ad un pubblico di giovani è Deceit 2, un titolo horror in Unreal Engine 5 con una forte componente multiplayer che, in maniera simile ad Among Us, mette un gruppo di giocatori in una situazione difficile, poiché l'obiettivo è quello di smascherare due infetti che vogliono compiere un rituale occulto. È poi arrivato il momento di Life By You, un life simulator che strizza l'occhio a The Sims e che è in arrivo il 12 settembre 2023.

Si è quindi aperta una piccola parentesi dedicata alle produzioni per la realtà virtuale: in questa circostanza abbiamo osservato i trailer di C-Smash VRS, Madison VR, VR Skater e Wallace & Gromit Grand Getaway.

Del tutto inaspettato è l'annuncio di Surviving Deponia, nuovo capitolo della serie di avventura punta e clicca firmata Daedalic che si è trasformata in un titolo survival. È poi stato mostrato il city-builder post-apocalittico che prende il nome di Homeseek, seguito dal singolare motorvania Laika Aged Through Blood. Terminato il reveal della demo di Space Gears, lo strategico a base di robottoni, abbiamo assistito al nuovo story trailer di Layers of Fear, l'horror di Bloober Team che approderà su PC e piattaforme di ultima generazione la prossima settimana. Ad averci stupito è anche il reveal trailer di Enchanted Portals, uno platform 2D il cui stile grafico ricorda molto da vicino quello di Cuphead e dei vecchi cartoni animati.

Negli istanti successivi dello show sono stati mostrati il gioco di carte con elementi roguelike Shattered Heaven e il trailer d'annuncio di Moving Out 2. Anche Odinfall, il twin stick shooter in pixel art, si è mostrato con un video gameplay, seguito da una dimostrazione delle meccaniche di Punch Out 2. È arrivato quindi il momento di un altro gioco di carte dalla campagna single player particolarmente longeva il cui nome è Cross Blitz, dopo il quale abbiamo potuto nuovamente vedere in azione Warhaven, l'action multiplayer ispirato a For Honor. Abbiamo poi visto in movimento i city builder SteamWorld Build e New Cycle, seguiti dal nuovo trailer di Daymare 1994 Sandcastle, terzo titolo italiano mostrato allo show.

È stato quindi annunciato Ruffy and the Riverside, un bizzarro action adventure open world con fondali 3D e personaggi 2D in cui pare che gli elementi giochino un ruolo fondamentale. Abbiamo poi osservato il trailer di Fretless, interessante GDR con elementi deckbuilding. Non meno promettente è il trailer del colorato Paleo Pines, una sorta di Animal Crossing coi dinosauri disponibile in versione demo su Steam nei prossimi giorni. Dopo un breve trailer di Hammerwatch 2, il Diablo-like in pixel art, è stato mostrato anche Remedium, un twin stick shooter ambientato in una versione post-apocalittica del Rinascimento.

Si è poi mostrato Station to Station, un altro city builder in voxel che si basa sulla costruzione di una ferrovia per la distribuzione delle risorse. Subito dopo abbiamo visto un video gameplay di Reka, il survival con protagonista una giovane strega, seguito dal nuovo trailer di Stray Gods e dal trailer di lancio della versione console di Company of Heroes 3. Chi predilige gli horror apprezzerà Reveil, un thriller psicologico ambientato in uno spaventoso luna park abbandonato. Anche Pacific Drive è tornato a mostrarsi al Future Games Show, lasciando poi spazio ad un gameplay trailer di Cookie Cutter, un colorato e violento metroidvania.

Fra gli annunci più interessanti troviamo poi quello di Luto, un horror psicologico ispirato a PT in cui il protagonista è intrappolato in casa sua. Altro prodotto da tenere d'occhio è The Precint, un folle action-noir sandbox che strizza l'occhio ai vecchi GTA.

A chiudere l'evento è invece l'annuncio di The Spirit of the Samurai, un metroidvania in stop-motion ambientato nel Giappone feudale che potrà essere giocato il prossimo anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.