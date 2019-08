Future Tech annuncia Apocalypse, nuovo gioco dal taglio cinematografico per PS4 e PC

Gli sviluppatori di Mars Alive, Future Tech hanno annunciato alla ChinaJoy 2019 il loro nuovo progetto. Si tratta di Apocalypse, un'avventura cinematica in arrivo su PlayStation 4 e PC, dove ogni scelta effettuata dal giocatore avrà un impatto sul proprio destino. Al momento non è stata annunciata una data d'uscita né una finestra di lancio.

Come detto in apertura, il gioco è stato annunciato durante la conferenza che PlayStation sta tenendo proprio in queste ore alla ChinaJoy 2019, importante manifestazione cinese dedicata al mondo della tecnologia di consumo, che vede quest'anno la presenza del colosso giapponese.

Stando a quanto dichiarato, Sony mostrerà sette nuovi giochi alla ChinaJoy, tra cui il più atteso è forse Lost Soul Aside, un Action RPG ispirato a Final Fantasy XV. Per maggiori informazioni sulla kermesse cinese e sugli annunci che verranno effettuati, continuate a seguirci nelle prossime ore.

Nel frattempo vi lasciamo al trailer d'annuncio di Apocalypse. Che ne pensate?