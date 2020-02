Anthem Next: BioWare sta riprogettando il gioco, è ufficiale

Con una lunga lettera aperta pubblicata sulle pagine del sito ufficiale di Anthem, Casey Hudson conferma indirettamente i leak di Anthem Next e annuncia che BioWare sta riprogettando il titolo per stravolgerne le dinamiche di gioco in vista della nextgen.

"Un anno fa ci stavamo preparando a lanciare Anthem, un gioco che rappresentava un grande salto in avanti in un territorio sconosciuto per noi come studio", esordisce Hudson prima di aggiungere che "si è trattato di un'esperienza esaltante e terrificante allo stesso tempo, quella di uscire con qualcosa di nuovo e diverso, e siamo grati a tutti coloro che ci hanno accompagnato durante questo viaggio".

Dopo un breve riassunto degli interventi svolti da BioWare per migliorare la stabilità, le prestazioni e il gameplay del titolo per risolvere i problemi di Anthem segnalati a più riprese dalla community, Casey Hudson dichiara che "riconosciamo che c'è ancora molto lavoro da fare per mettere in luce il pieno potenziale dell'esperienza che eravamo previssati, e questo lavoro richiederà una reinvenzione che sarà ben più corposa di un aggiornamento o di un'espansione. Nei prossimi mesi ci concentreremo su di una riprogettazione a lungo termine dell'esperienza di Anthem, lavorando in particolare sui fattori che rendano chiari gli obiettivi del gioco e consentano agli utenti di essere motivati con delle sfide soddisfacenti e una progressione con ricompense significative, il tutto preservando il divertimento legato al volo con il Javelin e al combattimento in un vasto mondo fantasy sci-fi. Faremo perciò qualcosa che avremmo voluto fare già dal principio, ossia dare a un intero team di sviluppo tutto il tempo per effettuare i test, concentrandosi prima sul gameplay".

Fatta questo importante annuncio, il dirigente di BioWare sottolinea come lo sviluppo della versione attuale di Anthem proseguirà con eventi, aggiornamenti del negozio e una rivisitazione dei contenuti stagionali e dei Cataclismi passati, a cominciare dalle attività che coinvolgeranno i giocatori a fine mese in coincidenza del primo anniversario di Anthem.