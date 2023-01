Quale futuro per Arkane dopo Redfall? 'Potremmo tornare agli immersive sim'

Redfall non ha ancora una data d'uscita, ma le attese nei confronti del gioco per PC e Xbox Series X/S sono comunque considerevoli considerato che dietro lo sviluppo c'è Arkane Studios, da diversi anni uno dei team più apprezzati dai giocatori di tutto il mondo, grazie alla qualità di opere come Dishonored, Prey e Deathloop.

Redfall si presenta come un progetto molto diverso rispetto a quanto fatto dalla software house francese, dato che mette in disparte l'impostazione da immersive sim vista negli altri suoi giochi per abbracciare meccaniche FPS e cooperative molto più marcate. Tuttavia, ciò non significa che Arkane abbia abbandonato il genere che li ha resi così popolari e, anzi, nel futuro si prevede il ritorno agli immersive sim.

"Credo che successivamente torneremo ad occuparci di contesti marcatamente immersive sim", afferma il director Harvey Smith nel corso di un'intervista con GamesRadar, parlando a proposito dei piani della compagnia per il dopo-Redfall, aggiungendo che "giusto per una volta volevamo sapere come sarebbe stato girovagare per un open world di Arkane e vedere dove ogni piccola strada vi avrebbe portato".

Smith si sofferma poi su Redfall ed i diversi approcci di gameplay che offrirà: "Vorrai vedere se riuscirai ad entrare in un fienile che hai scoperto, a scalare una torre di vedetta antincendio che hai notato da lontano, provare ad entrare in una casa per leggere ogni nota sparsa al suo interno. Alcuni dei momenti più forti di Redfall provengono dal girovagare per gli scenari, dall'assorbirne il mondo e dal lasciarsi coinvolgere dall'azione anche solo per un momento. Questo è il tipo d'atmosfera che volevamo creare sin da subito".

Eppure, il director ne è sicuro: "Sento che, ad un certo punto, torneremo indietro a realizzare ciò per cui le persone ci conoscono". In ogni caso si tratta di un futuro ancora distante, dato che il gioco attualmente in sviluppo ancora non è chiaro quando debutterà: si ipotizza maggio 2023 come possibile mese di lancio per Redfall, ma per adesso non ci sono conferme definitive.

Arkane ha infine confermato che la cooperativa di Redfall si ispira a Borderlands e Diablo, nomi iconici in questo specifico ambito.