Il futuro di Battlefield dopo 2042: DICE crea un nuovo team per esperienze single player

Intanto che Battlefield 2042 si avvia verso la Stagione 4, Electronic Arts continua a lavorare sul futuro della sua famosa serie bellica, con l'obiettivo di ritornare ad offrire anche esperienze single player proprio come visto nei giochi precedenti del franchise.

Sappiamo che Ridgeline è al lavoro su esperienze narrative per Battlefield in modo da rendere più coinvolgenti le eventuali campagne dei futuri episodi. Ma il colosso americano sembra voglia puntare in maniera così decisa sul ritorno del single player al punto che EA DICE si è già mossa verso la creazione di un nuovo team interno, con lo scopo di sostenere Ridgeline nella creazione della sua avventura per giocatori solitari.

"La decisione di creare un nostro team single player qui a DICE è un approccio volto a potenziare i nostri team globali con le risorse di cui hanno bisogno per dare vita alle prossime esperienze di Battlefield", afferma Rebecka Coutaz, general manager di DICE, assicurando di voler mettere a disposizione le risorse dello studio per sostenere anche le altre software house al lavoro sulla serie, come Ripple Effect e per l'appunto Ridgeline. "Abbiamo forze ed opportunità in abbondanza - prosegue Coutaz - tra i nostri tre studi globali, con ciascuno di essi dotato del proprio set di profonde esperienze con il franchise. Ed ora siamo in grado di espandere queste opportunità e beneficiare di nuovi talenti che aiuteranno Ridgeline a creare il prossimo capitolo del brand".

Sulla collaborazione dice la sua anche Marcus Lehto di Ridgeline: "La nostra visione combinata con la loro esperienza con il franchise ci permetterà di creare una campagna single player che intratterrà i giocatori in nuovi modi ma restando al tempo stesso fedeli a quegli elementi che rendono unico Battlefield". Al momento il nuovo Battlefield di Ridgeline resta avvolto nel mistero, ma una cosa è sicura: promette di voler puntare davvero con convinzione sui contenuti single player, assenti nel più recente Battlefield 2042.