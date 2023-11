Quale futuro per Bayonetta senza Hideki Kamiya? Il pensiero del celebre game designer

Come un fulmine a ciel sereno, lo scorso settembre Hideki Kamiya ha lasciato Platinum Games: lo studio nipponico ha perso così una delle sue figure chiave sin dalla sua fondazione, creatore tra l'altro dell'apprezzata serie di Bayonetta.

Con l'uscita di scena del suo autore viene spontaneo domandarsi quale sarà il futuro della serie: prima dell'addio a Platinum Games, infatti, Kamiya voleva rendere Bayonetta una serie infinita attraverso nuovi capitolo principali e spin-off, ma adesso il ritorno in scena delle celebre strega di Umbra potrebbe essere molto incerto. In tal senso però è stato lo stesso Kamiya ad esprimere il suo pensiero sul futuro di Bayonetta, rivelando tra l'altro che nei suoi piani la serie sarebbe dovuta arrivare ad almeno nove giochi.

"La serie di Bayonetta doveva essere composta da 9 episodi e volevo trasformare il franchise in una vera e propria saga di Bayonetta, ma sembra che dovrò portare l'idea di questa saga con me nella tomba, ed è un peccato. Non possiedo l'IP di Bayonetta, ma penso che chi ne è proprietario probabilmente la porterà avanti", questo il pensiero di Kamiya. Il famoso game designer ritiene che prima o poi Platinum Games realizzerà un nuovo capitolo di Bayonetta anche senza di lui, sebbene peril momento si tratta di una sua ipotesi.

Vi piacerebbe vedere in azione prima o poi un Bayonetta 4 anche senza Kamiya oppure ritenere che sia meglio fermare qui il franchise?