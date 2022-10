Il futuro di Call of Duty tra DLC single player e COD 2024 di Raven, nuovi rumor

L'insider TheGhostHope anticipa l'arrivo di DLC single player per Call of Duty Modern Warfare 2 in aggiunta al pacchetto celebrativo con le migliori mappe per i 20 anni di Call of Duty, Activision-Blizzard si prepara a festeggiare il ventesimo anniversario della saga previsto per la fine del 2023.

Il leaker e insider parla infatti di un DLC single player per Call of Duty Modern Warfare 2 in arrivo alla fine del 2023 come parte dei festeggiamenti per i 20 anni di Call of Duty, insieme a questo misterioso contenuto extra la compagnia dovrebbe pubblicare anche una serie di Map Pack Premium con le mappe più popolari dei vari giochi di Call of Duty.

Ma c'è di più perché a quanto sembra Raven Software sta lavorando al gioco di Call of Duty del 2024 o 2025 e per questo sta assumendo nuovo personale. Non è in realtà del tutto chiaro come verrà riorganizzata la rotazione degli studi con l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e tra l ipotesi c'è anche quella di far perdere a Call of Duty la cadenza annuale, una decisione che verrà probabilmente influenzata dai numeri di Call of Duty Modern Warfare 2, il publisher si aspetta infatti un successo maggiore rispetto a quello di Call of Duty Vanguard, gioco che ha venduto sotto le aspettative.