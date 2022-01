Il futuro di Call of Duty: Warzone anche su PS4 e PS5, nuovi giochi su Xbox per un insider

Dopo l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft sono in molti a chiedersi quale sarà il futuro di Call of Duty e in molti sembrano avere le idee piuttosto chiare su quali possano essere i piani della casa di Redmond per i prossimi giochi di COD.

Secondo Jeff Grubb solo Call of Duty Warzone resterà multipiattaforma mentre i nuovi giochi "regolari" della serie verranno pubblicati esclusivamente su Xbox, PC e Cloud. Anche l'insider Benji-Sales (così come tanti altri leaker e insider, in realtà) è dello stesso avviso e sottolinea come secondo lui i giochi principali di Call of Duty arriveranno solamente sulle piattaforme dell'ecosistema Microsoft mentre il Battle Royale free to play continuerà ad essere multipiattaforma e regolarmente supportato per tutto il suo ciclo vitale anche sulle console PlayStation.

Come detto, sono in molti ad attendersi una simile mossa e del resto Call of Duty su Game Pass permetterebbe alla compagnia di Redmond di spingere gli abbonamenti grazie ad un titolo di enorme richiamo sul pubblico generalista. Si tratta però solamente di una ipotesi e non ci sono conferme in merito, inoltre non dobbiamo dimenticare che Call of Duty ha accordi di marketing con PlayStation, questi verranno onorati come accaduto nei casi di Deathloop e GhostWire Tokyo, oppure no?