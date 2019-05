Quale futuro per i contenuti espliciti su PS4 e PS5? Ne parliamo in un video

Ultimamente sembra che Sony abbia deciso di cambiare le proprie politiche relative alla censura, introducendo limitazioni un po' più severe per quanto riguarda la libertà creativa degli artisti al lavoro sui giochi che sbarcheranno sulla console Sony.

Soprattutto per quanto riguarda le scene di nudo, integrale o parziale che sia, l'azienda giapponese ha effettuato un giro di vite nello scorso periodo, preferendo censurarle in maniera preventiva, per evitare qualsiasi tipo di polemica.

Ne ha parlato un articolo del Wall Street Journal, riconducendo le cause all'ascesa di piattaforme come YouTube e Twitch, che ora abbattono qualsiasi tipo di barriera e rendono i giochi fruibili praticamente in tutto il mondo attraverso i filmati e lo streaming, ed a un timore che movimenti come il #MeToo, che da un lato ovviamente sono fondamentali per tutte le donne che hanno subito molestie e che grazie ai suddetti movimenti hanno trovato la forza di uscire allo scoperto, dall'altro hanno scatenato una gogna mediatica che Sony vuole assolutamente evitare, e spegnere sul nascere.

Sempre più lavori finiscono per incappare in una censura. Non solo le visual novel giapponesi, ma anche un prodotto decisamente non di nicchia come Devil May Cry 5 ha subito una censura. Che fare quando poi, come in un progetto come Cyberpunk 2077, la nudità sarà addirittura parte integrante della trama? E per i videogiochi futuri, come ci si comporterà? Ne abbiamo parlato in questo video su Sony e la censura. Dategli un'occhiata e fateci sapere che ne pensate!