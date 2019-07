Quale futuro per Crash dopo N. Sane Trilogy e CTR Nitro Fueled? Scopriamolo in video

Dopo l'incredibile successo di pubblico e critica riscontrato da Crash Bandicoot N.Sane Trilogy e di CTR Nitro-Fueled, è lecito farsi delle domande sul futuro del marsupiale arancione nato dalla mente dei talentuosi ragazzi di Naughty Dog più di vent'anni or sono.

Abbiamo così ben pensato di fare il punto della situazione e analizzare i possibili scenari futuri. A nostro parere, ci sono le basi per la realizzazione di un quarto capitolo numerato in grado di raccogliere l'eredità della trilogia originale, una cosa che lo sbiadito Crash Bandicoot: L'Ira di Cortex non seppe assolutamente fare all'alba dell'era PS2... e chi meglio di Vicarious Visions potrebbe svilupparlo?

Il team statunitense, durante la lavorazione Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy, ha avuto modo di studiare a fondo i capitoli realizzati da Naughty Dog, carpendo tutta la loro essenza. Inoltre, non ha avuto paura di aggiungere delle interessanti novità, come la possibilità di controllare Coco e il livello Stormy Assent, sempre nel massimo rispetto delle opere classiche.

Resta da capire anche un'altra cosa: come dare vita ad un degno seguito a Crash senza fallire miseramente nell'impresa, come già accaduto in passato? Se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo, allora vi invitiamo a guardare il video oppure a leggere lo speciale su futuro di Crash a cura del nostro Giuseppe Carrabba.