Un futuro dominato dai live service? Sarebbe noioso, per Shuhei Yoshida di Sony

Nel corso di una ricca intervista, Shuhei Yoshida di Sony ha affrontati vari temi riguardanti l'attuale panorama videoludico. Il volto storico della compagnia ha per esempio discusso di come le Intelligenze Artificiali potranno rivoluzionare lo sviluppo dei giochi, ma anche parlato del ruolo dei live service oggi e del ruolo che potrebbero ricoprire in futuro.

In qualità di Head of Indipendent Developer di Sony, Yoshida è naturalmente molto vicino alla scena indipendente dell'industria, ed è estremamente interessato nella creatività degli sviluppatori. Altrettanto comprensibile, quindi, come Yoshida non si auguri un futuro dominato dai titoli live service, che pur costituendo ad oggi una costola fondamentale dell'industria (Sony stessa prevede 10 GaaS entro il 2026), renderebbero "noioso" il panorama dei videogiochi.

"L'industria continua a crescere e a crescere, e spero che continui a supportare e inseguire idee creative e le persone che provano a lavorare su cose nuove. Non vorrei vedere i primi 10 giochi ogni anno essere quasi gli stessi, tutti i giochi diventati live service... Sarebbe un po' noioso, per me".

Per rendere chiara l'idea del tipo di progetto a cui è particolarmente interessato, Yoshida ha fatto l'esempio di Journey, un gioco che "ha dato inizio" all'ascesa degli indie:

"Quando Journey ha ricevuto tutti i suoi premi come gioco dell'anno, non solo miglior gioco indipendente, ma miglior gioco, contro tutti questi titoli AAA, ha dato inizio a qualcosa. [...] Ha avuto un tale impatto sulle persone che lo hanno giocato. Potresti finirlo in quattro ore, ma riguarda la vita e la morte, e le persone che hanno vissuto la morte di familiari o amici intimi potrebbero riflettere sulle cose che hanno vissuto mentre giocavano. Sono così fortunato ad essere stato coinvolto".