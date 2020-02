Futuro di Dreams: Media Molecule spiega quando arriveranno la VR e il multiplayer online

Il fondatore e direttore principale di Media Molecule, Alex Evans, ci offre delle anticipazioni su alcune delle novità più importanti che interesseranno Dreams con i futuri update gratuiti del sandbox creativo appena giunto su PlayStation 4 nella sua versione finale.

Discutendo dell'argomento con la redazione di Eurogamer.net, il boss di Media Molecule ha spiegato che "ci sono molti aspetti da trattare. Ad esempio, l'update sulla Realtà Virtuale (con il supporto di Dreams a PS VR, ndr) è già in cantiere e a dire il vero è quasi pronto. Certo, mi piacerebbe introdurre anche il multiplayer all'interno di quell'aggiornamento, ma non abbiamo ancora una data da comunicare perchè è un lavoro che è ancora concluso, anche se è una cosa a cui tengo in modo particolare perchè ho progettato sin dall'inizio il codice di Dreams affinché supporti il multiplayer".

Dopo aver chiarito la questione dell'update che consentirà l'accesso alle sfide multiplayer online per gli esploratori del Sogniverso di Dreams, Evans si è focalizzato sul supporto post-lancio e sottolinea come "siamo una software house, non siamo un'azienda che produce programmi o tool di sviluppo, quindi vogliamo aggiungere dei contenuti videoludici importanti al nostro gioco. Perciò sì, vi garantisco al 100% che in futuro vedrete arrivare in Dreams delle nostre nuove creazioni con aggiornamenti gratuiti e cose su cui lavoreremo in parallelo".

Mentre attendono l'arrivo degli aggiornamenti gratuiti che introdurranno il supporto alla VR e il multiplayer online, gli utenti di Dreams stanno creando i primi giochi open world.