Futuro di Dreams tra PS4 e PS5: Media Molecule svela le novità in arrivo, Demo compresa

Gli sviluppatori inglesi di Media Molecule stilano la lista degli interventi che compiranno per dare forma al progetto di Dreams da qui al lancio di PS5, e quindi dell'approdo del loro sandbox creativo sulla console nextgen di Sony.

La complessità e la vastità degli interventi promessi dagli autori britannici viene rappresentata dalla mole di dati riversati nella roadmap degli update futuri di Dreams pubblicata sulla piattaforma social di Trello.com.

Nella scheda vengono evidenziati tutti gli ambiti in cui gli autori di Media Molecule sono attualmente impegnati per arricchire l'universo ludico e contenutistico di Dreams. La roadmap cita ad esempio l'aggiunta della modalità multiplayer online nelle creazioni del Sogniverso o la possibilità di utilizzare Dreams con il visore di PlayStation VR, due interventi che il team inglese aveva già promesso di compiere nella fase immediatamente successiva al lancio della versione finale di Dreams su PlayStation 4.

Tra le novità in serbo per gli appassionati del titolo, troviamo anche l'introduzione di ulteriori strumenti per l'editor come quello legato al "Time Stamp". La software house britannica conta poi di pubblicare una Demo di Dreams su PS Store a breve, per consentire ai più curiosi di provare il gioco prima di valutarne l'acquisto. In calce all'articolo trovate la pagina Trello che illustra tutti i punti della roadmap di Media Molecule per il futuro del loro ambizioso sandbox, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Dreams.